موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس اليوم الأحد في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي إنتر ميلان، ونظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 14 نقطة.

وتذاع مباراة إنتر ميلان، ويوفنتوس على القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وستكون متاحة بالتعليق العربي.



