نجم الزمالك: الإسماعيلي هددني بالاعتزال.. وتلقيت عرضًا مغريًا من بيراميدز





أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تلقى عرضًا مغريًا من بيراميدز، من أجل ضمه بعد عودته من السعوديه، بقيمة 100 مليون جنيه.





وأوضح عواد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، "كانوا يتحدثون معي مباشرة دون وجود وكيل وهناك شهود على ذلك وواحد من الشهود هو جون إدوارد المشرف العام بنادي فاركو".





وأشار، "غادرت صفوف الإسماعيلي في فترة من الفترات خرجت إعارة، وطالبوني بتجديد مدة الإعارة، فرفضت ذلك، بعد رفضي تم تهديدي بإجباري على الاعتزال".



