Advertisements

نجم الزمالك: الإسماعيلي هددني بالاعتزال.. وتلقيت عرضًا مغريًا من بيراميدز

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
محمد عواد
محمد عواد
أمل الحلفاوي

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تلقى عرضًا مغريًا من بيراميدز، من أجل ضمه بعد عودته من السعوديه، بقيمة 100 مليون جنيه.

وأوضح عواد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، "كانوا يتحدثون معي مباشرة دون وجود وكيل وهناك شهود على ذلك وواحد من الشهود هو جون إدوارد المشرف العام بنادي فاركو".

وأشار، "غادرت صفوف الإسماعيلي في فترة من الفترات خرجت إعارة، وطالبوني بتجديد مدة الإعارة، فرفضت ذلك، بعد رفضي تم تهديدي بإجباري على الاعتزال".

الكلمات المفتاحية

محمد عواد الزمالك الاسماعيلي

أخبار تهمك

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ ساعة و نصف

كومان يحدد ثلاثي الهجوم في الكلاسيكو

منذ ساعتين

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 10 ساعة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عواد يصدم الأهلي والزمالك بقرار ناري

خاص.. الجمهور يعرقل حلم الزمالك في صفقة عواد

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

تفاصيل عرض بيراميدز لخطف محمد عواد من الزمالك

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

الزمالك يبدأ تسويق محمد عواد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements