تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، نظيره يوفنتوس، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي إنتر ميلان، ونظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع أن يدخل إنتر ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دارميان، باريلا، بروزوفيتش، كالهان تشان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز



