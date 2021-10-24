إليسا تكشف عن أمنيتها للعراقيين في أول حفل لها في بغداد









أحيت الفنانة اللبنانية، إليسا، أول حفل غنائي لها في العراق، والذي يحمل شعار "كامل العدد" من جانب معجبيها.





وتصدر هاشتاغ "إليسا في بغداد" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في العراق، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل الفنانة اللبنانية لحظة بلحظة.





وحرصت إليسا في بداية حفلها الأول في بغداد وبعد صعودها خشبة المسرح على إلقاء كلمة للعراقيين، أكدت فيها أنه من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم.





وتابعت أن "شعب العراق يمتلك، طاقة عالية وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة القادمة، وانبسطوا قدر الإمكان".





وكانت إليسا نشرت أمس الخميس مقطع مصور لها للحظة وصولها إلى العراق، استعدادا لإحياء حفلها الغنائي الأول هناك، أمس الجمعة.



