نيبوشا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي





كشف المدير الفني الصربي، نيبوشا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات معه من أجل قيادة الفريق الأحمر، خلال فترة تواجده في مصر.





وأوضح نيبوشا، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، " الأهلي لم يفاوضني لتدريب الفريق، وتابعت مباراة الزمالك وتوسكر، والزمالك حقق انتصارًا عظيمًا سيُحفز اللاعبين في الفترة المقبلة".





وتابع، "أتواصل مع الزملكاوية بصورة مستمرة وتربطني علاقات مع أغلب اللاعبين على سبيل المثال، طارق يحيى، محمود علاء وأوباما وغيرهم".



