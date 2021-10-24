Advertisements

نيبوشا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
نيبوشا
نيبوشا
أمل الحلفاوي

كشف المدير الفني الصربي، نيبوشا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات معه من أجل  قيادة الفريق الأحمر، خلال فترة تواجده في مصر.

وأوضح نيبوشا، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، " الأهلي لم يفاوضني لتدريب الفريق، وتابعت مباراة الزمالك وتوسكر، والزمالك حقق انتصارًا عظيمًا سيُحفز اللاعبين في الفترة المقبلة".

وتابع، "أتواصل مع الزملكاوية بصورة مستمرة وتربطني علاقات مع أغلب اللاعبين على سبيل المثال، طارق يحيى، محمود علاء وأوباما وغيرهم".

الكلمات المفتاحية

نيبوشا رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك السابق: نيبوشا فشل في التعامل مع اللاعبين

عاجل.. الزمالك يفاوض مدرب الأهلي الأسبق

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أسامة جلال وباهر المحمدي

نجم سموحة: الأهلي والزمالك فاوضوني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

05:00 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements