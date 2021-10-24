موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم الأحد في الدوري الفرنسي









يحل فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، ضيفا على حساب فريق أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد 24 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب فيليدروم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.





ويحتل فريق باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يحل مارسيليا في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.





وُتقام المباراة بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



