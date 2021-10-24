قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الكامب نو.





قنوات مفتوحة تنقل مباراة الكلاسيكو :-





قناة “Fezzan” على النايل سات، أعلنت نقلها لمباراة برشلونة وريال مدريد مجاناً بتعليق عربي من قناة بي ان سبورت، وفيما يلي تردد القناة: 12360 | عامودي | 27500.





وتم الكشف أيضاً عن القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو مجاناً حيث ستكون قناة أرينا ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي – أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الأذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.



