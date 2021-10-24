ياسمين رئيس ضيفة شرف فى فيلم "قمر 14"









تظهر الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "قمر 14"، المقرر طرحه فى السينمات مطلع شهر يناير المقبل بالسينمات.





وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.



