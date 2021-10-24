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ياسمين رئيس ضيفة شرف فى فيلم "قمر 14"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر


تظهر الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "قمر 14"، المقرر طرحه فى السينمات مطلع شهر يناير المقبل بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

ويضم "فيلم قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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ياسمين رئيس قمر ١٤ فيلم سينما التأليف

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