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تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
أمل الحلفاوي
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ضيفًا على نظيره إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ويلاقي إنتر ميلان، نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، كيلليني، أليكس ساندرو.
خط الوسط: كوادرادو، بينتانكور، لوكاتيلي.
خط الهجوم: بيرنارديسكي، كييزا، موراتا.

الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل يوفنتوس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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