Advertisements

مدرب بيراميدز: التتويج بالدوري يحتاج إلى مجهود كبير.. والوقت سيساهم في تطور الفريق

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
أحمد عصام

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز أن فريقه استطاع عبور عقبة قوية نظرا لأن عزام التنزاني كان منظما ويملك سرعات في الجانب الهجومي.

وقال مدرب بيراميدز عبر برنامج البريمو بقناة ten إن فريقه بذل مجهودا كبيرا في المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الوقت كفيل بتطور أداء بيراميدز وخاصة أن الفريق سيشارك معه عدة صفقات جديدة في المرحلة القادمة.

وأكد أن الفريق امتلك صفقات جديدة ولديه قدرات متميزة ويحتاج الوقت من أجل التناغم في المرحلة القادمة.

وأوضح أن نادي هويدي ليس غريبا على الجهاز الفني لبيراميدز لأن ايهاب جلال مدرب سابق للفريق كما أن تامر مصطفى مدرب هويدي منظم وله اسلوب تكتيكي مميز.

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لموسم مختلف مؤكدا أن التتويج بلقب الدوري يحتاج إلى مجهود كبير والسعي لانطلاقة قوية في الدوري.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 13 ساعة

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على مشاركة صفقة بيراميدز العالمية في التدريبات

عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي

عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد كانون

عبدالعزيز عبدالشافي يمدح نجم الفريق ويؤكد بقاؤه مع بيراميدز

ديسابر: طالبت بضم أحمد فتحي لبيراميدز.. وسيكون إضافة قوية للفريق

نجم بيراميدز يواصل التضحية من أجل الانتقال إلى الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

05:00 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements