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الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفنى السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في تصريحات صحفية أن لوائح الاتحاد لا تمنع تواجد الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة، بدور المجموعات فى حالة وجود كل منهما فى تصنيف مختلف.

وأضاف أن لوائح "كاف" لا تمنع ناديين من دولة واحدة من التواجد فى مجموعة واحدة، وهو ما حدث أكثر من مرة فى بطولات سابقة سواء فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية.

وأوضح أن الحالة الوحيدة التى يمكن تواجد فيها القطبين بمجموعة واحدة وهى تواجدهم فى تصنيف واحد، أما غير ذلك فلا توجد ضوابط أو قيود.

واختتم شطة تصريحاته مؤكدا أن قرعة دور المجموعات تتم دائما بناء على تصنيف وتقسيم الأندية وفقا لمشاركتها فى آخر 5 سنوات.

وكان الزمالك قد حسم تأهله لدور المجموعات بعد الفوز على توسكر الكينى فى دور الـ32 بنتيجة 0/5 فى مجموع المباراتين، بينما يخوض الأهلى مباراة مهمة أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى إياب دور الـ32ويحتاج إلى الفوز أو التعادل السلبى لحسم التأهل.

جدير بالذكر أن الأهلى والزمالك تواجدا من قبل فى مجموعة واحدة 3 مرات عام 2008 و2012 و2013.

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