مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نجم ليستر سيتي

يسعى مسؤولو نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع أحد مدافعي ليستر سيتي، في إطار فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.





فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب الفرنسي في صفوف الثعالب، ويسلي فوفانا، بات هدفًا رئيسيًا للشياطين الحمر هذا الموسم.





وقالت الصحيفة إن رغم تعاقد يونايتد مع الفرنسي الآخر رافائيل فاران، قادما من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن النادي ما زال في حاجة لمدافع ثالث، لتعويض غياب أحد الثنائي الأساسي، فاران وهاري ماجواير.





وأشارت إلى أن فيكتور لينديلوف هو من شارك مؤخرًا مع يونايتد، عقب إصابة فاران، بينما يواصل إريك بايلي غيابه بسبب الإصابة، فيما يبتعد فيل جونز عن الملاعب منذ العام الماضي.





يذكر أن فوفانا يعاني من إصابة أيضًا مع ليستر سيتي، ومن المنتظر أن يعود إلى الملاعب في مطلع العام المقبل.



