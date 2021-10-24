الزمالك يسعى للتخلص من أزماته قبل انطلاقة الموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي إنبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل.





ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء، للتواصل مع وكيل المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للزمالك، من أجل الاتفاق على حل ودى لسحب شكواه ضد النادى في الفيفا.





ويحاول نادى الزمالك إقناع المدرب البرتغالى بتسديد مستحقاته بشكل ودى من خلال عقد اتفاق جديد على أن يتم تسديد المستحقات بشكل شهرى، وذلك من أجل تفادي عقوبات الفيفا.





ويخشى مسؤولو الزمالك من صدور قرار جديد من الفيفا، بإيقافه لفترة ثالثة أو فترتين بسبب القضايا المرفوعة على النادى فى المحكمة الرياضية، وذلك بسبب كلاً من السويسرى جروس، مدرب الفريق السابق، وباتشيكو، بجانب نادى ماريتمو البرتغالى، ومعروف يوسف، لاعب وسط الفريق السابق، بالإضافة إلى عدد آخر من القضايا يسعى مجلس الزمالك الحالى التوصل لحلول سريعة قبل صدور أى قرار من "فيفا".





وكان الزمالك قد تلقى قراراً من الفيفا، أدي إلى حرمانه من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة القيد الماضية، وذلك لمدة فترتين، حيث لم يتمكن الزمالك من قيد أى لاعب جديد إلا بعد موسم كامل.



