Advertisements

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:29 ص
رونالد كومان
رونالد كومان
يسري محمد
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد انطلاق مباراة كلاسيكو الأرض، والتى تجمع بين فريقي برشلونة ونظيره ريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - بالدي
خط الوسط - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي - سيرجينو ديست
خط الهجوم: أنسو فاتي - ممفيس ديباي

الكلمات المفتاحية

كومان رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ ساعة و 24 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يهاجم موسيماني من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

06:29 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

05:00 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements