مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد انطلاق مباراة كلاسيكو الأرض، والتى تجمع بين فريقي برشلونة ونظيره ريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.





وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المتوقع أن يدخل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:-





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - بالدي

خط الوسط - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي - سيرجينو ديست

خط الهجوم: أنسو فاتي - ممفيس ديباي



