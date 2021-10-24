مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد

حسم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي خلال الفترة المقبلة.





وأوضح موقع البرنابيو ديجتال الإسباني، أن مودريتش يرغب في البقاء داخل ريال مدريد، حتى الـ 40 من عمره، حيث أنه يرى أنه لديه المزيد ليقدمه.





وأشار الموقع، إلى أن مورديتش يريد الاعت زال داخل صفوف ريال مدريد، علمًا بأنه في عامه الـ36.





وينتهي عقد مودريتش في يونيو المقبل ، لكن النادي واضح بأنه سيتم تجديد العقود طالما يحافظ اللاعب على نفس المستوى.



