مفاجأة سارة في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

تسلم نادي الإسماعيلي، البطاقة الدولية للزامبي جاستن شونجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأصبح اللاعب جاهزًا لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويخطط طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، إلى الاعتماد على خدمات المهاجم الزامبي، في التشكيل الأساسي، في مباراة الأهلي.





وذلك بعد أن ظهر بمستوى مميز خلال مباريات الفريق الودية، التي خاضها في الفترة الماضية استعدادًا للموسم الجديد.





وكان اللاعب الزامبي، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في انتقالات الصيف الماضي، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من فريق كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.



