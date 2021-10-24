جوزيه بيسيرو: نادم على رحيلي من الأهلي.. ومصر تستحق التواجد في المونديال

اعترف المدير الفني البرتغالي، جوزيه بيسيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بأنه نادم على الرحيل عن تدريب صفوف القلعة الحمراء.





وأوضح بيسيرو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، "رحلت عن الأهلي، وذهبت إلى البرتغال، وهذا خطأ كبير، كنت أحب فريق الأهلي وكانت هناك بعض المواقف السيئة ولكن كانت إقامتي في مصر رائعة والآن الناس ستذهب للاستاد فالجميع يحب الكرة في مصر".





وأكد أنه يرغب في العودة إلى تدريب الأهلي، مشيرًا، " حين تدرب الأهلي يمكنك الفوز بكل شيء فالأهلي فريق رائع، الآن أنا حر ولدي بعض الأمور ولكن أعتقد أنه لايمكن أن أتحدث الآن فهذا ليس من العدل لأن الأهلي لديه مدربًا الآن وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد في هذه اللحظة ويمكن أن يكون هذا في المستقبل".





فيما أشار، " كيروش مدرب مميز، ويستحق التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر، كيروش كان مُعلمي وكان مُدربي الأول ودعاني للعب معه هو مدرب لديه معرفة كبيرة في مجال كرة القدم ويتميز بالهدوء ويعرف كل الفرق العالمية ومدرب لديه قدرة على أن يقوم بعمل تنظيم جيد للفريق وحتى الآن جميع الفرق القومية التي عمل معها شهدت ارتفاع قدرتها فلديه نوع من الثقة والمعرفة والهدوء ويمكنه تحسين الكرة المصرية من ناحية الجودة".



