Advertisements

جوزيه بيسيرو: نادم على رحيلي من الأهلي.. ومصر تستحق التواجد في المونديال

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:32 ص
جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
أمل الحلفاوي
اعترف المدير الفني البرتغالي، جوزيه بيسيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بأنه نادم على الرحيل عن تدريب صفوف القلعة الحمراء.

وأوضح بيسيرو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، "رحلت عن الأهلي، وذهبت إلى البرتغال، وهذا خطأ كبير، كنت أحب فريق الأهلي وكانت هناك بعض المواقف السيئة ولكن كانت إقامتي في مصر رائعة والآن الناس ستذهب للاستاد فالجميع يحب الكرة في مصر".

وأكد أنه يرغب في العودة إلى تدريب الأهلي، مشيرًا، " حين تدرب الأهلي يمكنك الفوز بكل شيء فالأهلي فريق رائع، الآن أنا حر ولدي بعض الأمور ولكن أعتقد أنه لايمكن أن أتحدث الآن فهذا ليس من العدل لأن الأهلي لديه مدربًا الآن وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد في هذه اللحظة ويمكن أن يكون هذا في المستقبل".

فيما أشار، " كيروش مدرب مميز، ويستحق التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر، كيروش كان مُعلمي وكان مُدربي الأول ودعاني للعب معه هو مدرب لديه معرفة كبيرة في مجال كرة القدم ويتميز بالهدوء ويعرف كل الفرق العالمية ومدرب لديه قدرة على أن يقوم بعمل تنظيم جيد للفريق وحتى الآن جميع الفرق القومية التي عمل معها شهدت ارتفاع قدرتها فلديه نوع من الثقة والمعرفة والهدوء ويمكنه تحسين الكرة المصرية من ناحية الجودة".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر رياضة بيسيرو الاهلي

أخبار تهمك

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يهاجم موسيماني من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ 18 دقيقة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ ساعتين و 50 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

06:29 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

05:00 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements