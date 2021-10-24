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جدول مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم خارج الأرض يوم 13 نوفمبر المقبل فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان الفراعنة حققت الفوز على منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أيام 8 و11 أكتوبر الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بينما المنتخب الليبي فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط

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