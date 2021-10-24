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من الكلاسيكو للديربي - حفلة كروية تشعل القارة الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 24/10/2021

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:31 ص
مباريات اليوم
مباريات اليوم
نورهان حسن

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية حول العالم، عدة مباريات من العيار الثقيل في جولات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وستنطلق أولى مباريات هذه المعركة الأوروبية في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مصر من الكامب نو بإسبانيا، ثم تتجه للأولد ترافورد بإنجلترا، ثم تذهب للأولمبيكو بروما، وتنقسم في التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت مصر إلى ملعبي السان سيرو بتورينو وفيلودروم بفرنسا.

ويعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"  في هذا التقرير أبرز مواجهات اليوم.

أولاً: الدوري الإسباني:.

  "كلاسيكو الأرض"
   
- يقام الكلاسيكو الإسباني رقم 183 في تاريخ الليجا الإسبانية، وذلك بين "ريال مدريد وبرشلونة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مصر، على ملعب الكامب نو.

ثانياً: الدوري الإنجليزي:.

   "ديربي إنجلترا"

- يلتقى مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول في الديربي رقم 210، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة البريميرليج، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت مصر، بملعب الأولد ترافورد.

ثالثاً: الدوري الإيطالي:.

   1)ديربي إيطاليا :.

- يلتقي يوفنتوس مع إنتر ميلان في الديربي رقم 177 في تاريخ الكالتشيو، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت مصر بملعب السان سيرو.

- يلتقي فريق روما بنابولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الكالتشيو الإيطالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، بملعب الألمبيكو.

رابعًا: الدوري الفرنسي:

- يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره أولمبيك مرسيليا، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت مصر، بملعب فيلودروم.

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