طقس اليوم في الكويت.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 24-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت

أكدت الأرصاد الكويتيه أنه يكون الطقس اليوم مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .





أما في المساء، فيسود طقس معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .



