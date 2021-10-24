"ضباب ورياح".. اعرف حالة الطقس اليوم في الإمارات

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 24-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.





و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:27 والمد الثاني عند الساعة 03:59 و الجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:29 و الجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 06:02 .



