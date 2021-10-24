طقس السعودية.. رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 24-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية.





وتتوقع الأرصاد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، وتتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.