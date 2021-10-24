معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم بمحافظات مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاحد الموافق 24 من أكتوبر لعام 2021، ودرجات الحرارة بمحافظات ومدن مصر.





حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





طقس معتدل على القاهرة

وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها، أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

نشاط للرياح وشبورة مائية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.