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مواعيد عرض مسلسل "الا انا" حكاية "على الهامش" وتردد القنوات الناقلة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
تصدر مسلسل "الا انا" حكاية "على الهامش" تريند جوجل اليوم، وهذا بعدما ازداد البحث عن حلقات المسلسل من جانب الحماهير، لمشاهدة أحداثه المثيرة والشيفة، حيث تصاعدت الأحداث بعد طلب نرمين الفقي الطلاق من زوجها  الفنان "صبرى فواز"، ويدخل في مشاجرات ومشاكل معها، وعن تردد الفنوات الناثلة ومواعيد العرض اتبعوا التالي:

مواعيد عرض مسلسل الا انا على الهامش
يتم عرض مسلسل الا انا على الهامش حصريًا على قنوات دي أم سي DMC في المواعيد التالية

- قناة دي إم سي DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.
- قناة دي إم سي DMC دراما من السبت إلى الأربع الساعة 11 مساء.

تردد القناة الناقلة لمسلسل الا انا على الهامش

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل إلا أنا 12092
الاستقطاب رأسي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل الترميز 27500

وتضم حكاية على الهامش من مسلسل الا انا، كلا من الفنانة نرمين الفقي لبطولة الأولى والمطلقة لها، والفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب وحكاية على اله إخراج أحمد شفيق.

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