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هزة أرضية قوية تضرب تايوان

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:00 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة تايوان اليوم الأحد، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

 

ووفقًا لمكتب الأرصاد، وقع الزلزال على عمق  66.8 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.

 

وأغلقت السلطات مترو تايبيه، لفترة وجيزة بسبب الهزات، ولكن أعيد فتحه بعد ذلك بوقت قصير، بينما أشارت شركة تشغيل الكهرباء التي تديرها الدولة إلى أن الشبكة تعمل كالمعتاد.

 

ولفتت السلطات إلى أن الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.

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هزة أرضية زلزال تايوان

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