مصرع عامل وإصابة سائق في حادث سير بسوهاج





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول كل من "إيهاب. ع" سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، و"علاء. ج. أ" 32 سنة، سائق ويقيم بذات المنطقة إلى مستشفى جرجا العام، مصاب بكسر بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالفقرات وغيبوبة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.



بسؤال نجل عمومة المتوفي "حمدون. ع. م" 37 سنة، عامل ويقيم بذات المنطقة، قرر بأنه أثناء استقلال الأول سيارة قيادة المصاب الثاني بطريق بيت علام، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق ووفاة الأول وإصابة الثاني، ونفي الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

لقي عامل مصرعه، وأصيب سائق في انقلاب سيارة ملاكي على طريق بيت علام دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، تم تحرير محضر بالواقعة.