يواجه فريق روما، مساء الغد، فريق نابولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.





ملعب مباراة روما ونابولي في الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.

سيحتضن ملعب الأوليمبيكو، معقل فريق روما هذا اللقاء الناري.





موعد مباراة روما المقبلة في الدوري الإيطالي.

ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، و سيطلق الحكم صفارته فى تمام الساعة:

السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

السابعة مساءًا بتوقيت السعودية.

الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمواجهة روما ضد نابولي.

سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي.





‎التشكيل المتوقع لمواجهة روما ونابولي اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

التشكيل المتوقع لفريق روما

في حراسة المرمى :باتريسيو

في خط الدفاع : كارسدورب - مانسيني - ابانيز - فينا

في خط الوسط - فيرتوه- كريستانتي - زانيولو - بيليجريني.

في خط الهجوم : مخيتريان - أبراهام





التشكيل المتوقع لفريق نابولي.

في حراسة المرمى: ميريت

في خط الدفاع: دي لورنزو - مانولاس - كوليبالي - خيسس.

في خط الوسط: أنجويسا- دوم - إلف إلماس

في خط الهجوم: لوزانو- بوليتانو - إنسيني





موقف فريق روما ونابولي الحالي بالدوري الإيطالي .

يحتل فريق نابولي المركز الثاني في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يكون فريق روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.



