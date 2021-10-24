استرداد 18 فدانا من أراضي الآثار بنجع حمادي



أوضح محافظ قنا، أنه تم إزالة 58 حالة تعدى خلال حملات الأمس منها 37 حالة تعدى بالزراعة، على مساحة 18 فدان و9 قراريط، و21 حالة تعدى بالمباني، على مساحة 8 الآف و697 متر، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.



يُذكر أن المرحلة الثانية من الموجة 18، بدأت حملاتها في 11 أكتوبر الجاري وتم إزالة 256 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة حتى الآن، منها 183 حالة تعدى بالمباني بإجمالي مساحة 54 ألف متر مربع، و73 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 85 فدان.



أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استرداد 18 فدان و9 قراريط من الأراضي التابعة للآثار، بالإضافة إلى 8 الآف و697 متر أراضي أملاك الدولة، خلال الحملات التي شنتها الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18.