كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في تشكيل الكلاسيكو

يجهز الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، مفاجأة لريال مدريد، اليوم الأحد، في موقعة الكلاسيكو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كومان قرر الدفع بالنجم الشاب، أنسو فاتي، في قلب الهجوم وليس كجناح أيسر.





وتابعت الصحيفة، أن كومان يريد زيادة فاعلية هجوم برشلونة في الكلاسيكو، لذا يرى أن فاتي أفضل من يشغل مركز المهاجم في المجموعة الحالية، من أجل إنهاء الفرص بشكل صحيح.





وأشارت الصحيفة أن فاتي سبق له القيام بهذه المهمة في الموسم الماضي، عندما أحرز هدفًا خلال خسارة البارسا أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.





وأوضحت الصحيفة، أن هجوم برشلونة سيضم أيضًا النجم الهولندي ممفيس ديباي، بينما لم يستقر كومان، حتى الآن، على من سيشغل مركز الجناح الأيمن.



