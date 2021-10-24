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في هذا الموعد.. عمر خيرت يحيى حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:21 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
هبة أحمد



يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا يوم 9 نوفمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متميزة من أهم مؤلفاته التي يحبها جمهوره منها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

وكان الموسيقار عمر خيرت قد أحيا مؤخرًا حفلاً موسيقياً فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا، وحضره عدد كبير من الجمهور .

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