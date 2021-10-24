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فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:19 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات

تشهد أوزبكستان، اليوم الأحد، انتخابات رئاسية تشير كل التوقعات إلى أن فوز الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف فيها بولاية ثانية أمر يكاد يكون مؤكدا.

 

وأعلنت السلطات في أوزبكستان، فتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 10760 مركزا، أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وستنتهي عملية التصويت في الثامنة مساء.

 

ولفتت السلطات إلى أن سجلات الناخبين في البلاد تضم 19.86 مليون شخص، وللفوز بالانتخابات يتعين على المرشح الحصول على أكثر من %50 من أصوات الناخبين، على ألا تقل نسبة المشاركة عن 33%.

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اوزبكستان الانتخابات الرئاسية

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