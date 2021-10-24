الطرق البديلة.. قرارات المرور الكاملة بشأن غلق شارع الهرم

بداية من الخميس الماضي، قررت الإدارة العامة للمرور غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، وذلك حتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.



تحويلات مرورية

وأجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين، في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، حيث تتسلم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، ويبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (370 م) وبعرض ما يقرب من (18 مترا).



الطرق البديلة

كما وضعت الإدارة العامة للمرور، الطرق البديلة بعد غلق الشارع تماما وقامت بتزويد الطرق البديلة المعدة لاستقبال المواطنين بعدة لافتات للتنبيه على سير المواطنين.



كما أن المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع المريوطية والتي تبلغ حوالى 900 متر، تقوم بالسير فى شارع الأهرام حتى موقع غلق شارع الهرم كليًا إلى موقع "محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام وبذلك يكون الدخول يمينًا بشكل إجباري باتجاه طريق المريوطية، ثم السير حتى كوبري العروبة دوران أعلى ترعة المريوطية قبل الدوران والعودة إلى طريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا والسير في اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.



كما قامت الإدارة بتعيين خدمات مرورية بطول شارع الهرم للتدخل فى أوقات الذروة ومنع التكدسات المرورية، وقامت بإجراء أعمال تطهير لشارعي خاتم المرسلين ونصر الدين أيضا ليكونا دعما لشارعي فيصل وترسا لحين الانتهاء من عمليات التوسعة للشوارع وإضافة حارات مرورية لها بعد رفع الإشغالات.



علامات إرشادية

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، علامات إرشادية للطرق البديلة للسيارات لمنع ظهور زحام مروري بكافة الشوارع الموازية والعرضية لشارع الهرم منه شارع فيصل وترسا، وتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لرفع العوائق المرورية من الشوارع.