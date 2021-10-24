حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد لفترة ثالثة

أوضح حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك حقيقة ما تردد عن إيقاف الزمالك عن القيد لفترة ثالثة بسبب بعض القضايا المرفوعة ضد النادي.





وأكد "السمري" أن إدارة الزمالك علمت بإمكانية إيقاف القيد لفترة ثالثة بسبب بعض القضايا المرفوعة ضد النادي، ولكن لم تصل أي مستندات رسمية في هذا الشأن حتى هذه اللحظة وبالتالي فالإدارة لا تتعامل مع الأمر بشكل رسمي.





وأوضح حسين السمري أن هناك تحرك قانونى داخل الزمالك للتأكد من صحة ما يتردد بشأن معاقبة الزمالك بالإيقاف عن القيد لفترة ثالثة.





وكشف "السمري" أن إدارة الزمالك تبذل جهودا كبيرة لتوفير سيولة مادية للنادي بالإضافة لحل كل القضايا التي فوجئ بها المجلس الحالي بعد توليه المسؤولية.



