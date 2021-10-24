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بث مباشر.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية "السيسي"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:10 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر" الإلكتروني بثا مباشرا لانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، كشف آخر مستجدات ملف سد النهضة، قائلا إن مصر لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض بآليات محددة، ومدة تنفيذ محددة، وبوجود مراقبين دوليين حتى يتم وضع كل طرف أمام مسئولياته.

وعن توقعه حال استمرار العناد الإثيوبي، قال "عبدالعاطي"، خلال تصريحات تليفزيونية، "السؤال ده إجابته مش عندي"، نافيا ما يردده الجانب الأثيوبي بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من حصة المياه، لافتا إلى أن إثيوبيا تزرع نحو 3 مليون فدان حول بحيرة تانا كزراعات مروية، فضلا عن الزراعات المطرية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر لم تعترض نهائيا عن تنمية إثيوبيا، منوها بأن الجانب الإثيوبي يروج لكلام مغلوط بأن مصر تقف ضد التنمية لديهم.

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وزي الري انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الرئيس السيسي إثيوبيا

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