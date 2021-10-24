بدء فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه بمشاركة الرئيس السيسي

بدأت منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تتظمه وزارة الموارد المائية والري، بحضور العديد من الوزراء.



وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في بيان صحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلقي الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالإضافة لكلمة الرئيس المجري "يانوش ادير" وكلمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.



ويشتمل الأسبوع على 5 محاور رئيسية هى "التعاون لإدارة الموارد المائية"، "والأساليب المتقدمة في إدارة المياه"، "والمياه والمجتمع"، "والمياه والتغيرات العالمية"، "والابتكارات وعلوم البيانات المائية".



وأكد وزير الري أن أسبوع القاهرة الرابع للمياه سيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الأسبوع سيشهد حضور 1000 مشارك فعلي، و800 مشارك افتراضي عن بعد، وحضور 20 وفد وزاري ومشاركة 44وفد وزاري بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة، وستشارك 50 منظمة دولية وإقليمية و300 متحدث دولي ومحلي في فعاليات الأسبوع.



وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.



كما يقام على هامش الأسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة.