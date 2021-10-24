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فصل الكهرباء عن 4 قرى بمركز ديروط في أسيوط

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
محافظات الفجر
أعلنت رئاسة مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، قطع الكهرباء 3 ساعات عن 4 مناطق بمركز ديروط.

وأكد مركز ومدينة ديروط في محافظة أسيوط فى بيان لها منذ قليل، على المواطنين، بأنه سيتم فصل الكهرباء، لمدة 3 ساعات، عن 4 قرى بمركز ديروط، اليوم الأحد، بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء ديروط، وذلك لإجراء أعمال صيانة لشبكات الكهرباء.

وأضافت رئاسة المدينة أن القرى المتأثرة من قطع الكهرباء هي قرية أبو الهدر، وقرية سرقنا، وقرية زاوية هارون، وقرية كوم الزرزور، موضحة أنه في حالة وجود أي شكاوى يتم التواصل مع رئاسة مجلس المدينة عبر أرقام غرفة عمليات مجلس المدينة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الكلمات المفتاحية

مركز ديروط فصل الكهرباء أسيوط

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