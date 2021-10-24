أحد أبطال أكتوبر: هناك بطولات لم تعلن بعد (صور)

نظمت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان "حرب أكتوبر وآفاق المستقبل"، تحدث فيها اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وأستاذ العلوم الاستراتيجية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب ونواب البرلمان والشخصيات العامة والإعلاميين، منوهة لأهمية الموضوع وتأثيره المستمر.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور هانى خميس عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر شريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال اللواء نصر خلال اللقاء إن مفاجأة حرب أكتوبر تمثلت في 5 أضلاع هي توقيت غير متوقع ومكان غير متوقع وسلاح غير متوقع وأسلوب غير متوقع وقبل كل هذا نجاح مصر في إخفاء الإرادة، كما أكد أن الفتح الاستراتيجي بسلاح الطيران المصري الذي يتيح وصول المقاتلات للجبهة من مطارات مختلفة في توقيت واحد كان صادما للعدو وللقوى العظمى التي لم تتوقع أيضا نجاح العبور بهذه الكثافة في ٦ ساعات وصمود مروحيات ومقاتلات محدودة القدرات والإمكانيات أمام طائرات الفانتوم المتطورة بل والتفوق عليها.



وردًا على أسئلة الحضور أوضح اللواء نصر أن توثيق وقائع الحرب جار بالفعل منذ سنوات لكن وفق ضوابط حرصا على الأمن القومي المصري، كما أشاد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنمية سيناء، وحفر الأنفاق التي تسهل الاستثمار وزيادة عدد السكان في مواجهة الأطماع والإرهاب بالاضافة لزيادة حجم القوات وتسليحها هناك.



من جانبه أثنى عميد كلية الآداب على جهود اللواء نصر التوعوية وقدم له درع تكريم وشهادة تقدير.

