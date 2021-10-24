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مبادرة لإتاحة أرصفة شوارع القاهرة لمتحدي الإعاقة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:18 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
مارينا بشارة
كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام بعقد اجتماع، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، وعدد من ممثلى أحد البنوك وإحدى المؤسسات الخيرية، لمتابعة إجراءات تنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدى الإعاقة، فى 28 شارعا بمنطقة المعادى، لتسهيل السير والحركة لمتحدى الإعاقة وممارسة كافة أنشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل إيجابى فى المجتمع.

المجلس القومي لشؤون الإعاقة
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على قيام لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المشاركة مع ممثلين من المجلس القومى لشؤون الإعاقة للمعاينة ميدانيًا لحى المعادى ببعض الشوارع كأولوية أولى إضافة إلى باقى الشوارع الرئيسية التى سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الارصفة وتمهيدها لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الاعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص تأكيدًا لمبدأ المساواة وعدم التميز.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددًا على سرعة تنفيذ البروتوكول فى الشوارع المحددة بمنطقة المعادى لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تسهيلًا على متحدى الإعاقة فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، كما نظمت الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

الكلمات المفتاحية

متحدي الإعاقة مبادرة شوارع القاهرة الجمعيات الاهليه

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