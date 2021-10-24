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كامل الوزير: زيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:19 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد ممدوح
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العمومية رقم 77 لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور كل من المهندس وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين، وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

أكد كامل الوزير على توجيهات القيادة السياسية في مصر التي ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق، وبين مصر وكافة الدول العربية.

وأشاد وزير النقل المصري بدور الشركة في زيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، مشددا على ضرورة التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط وأسواق ملاحية جديدة، لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها، وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يساهم في ضمان نجاح الشركة.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني بالتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية، وأن شركة الجسر العربي نموذج للعمل العربي المشترك الناتج عن تعاون الدول الثلاثة، وقدرة الشركة على تخطي كافة التحديات وعلى رأسها انتشار كوفيد 19 مؤكدًا على التطلع لتكرار هذا النموذج الناجح.

كما قدم وزير النقل العراقي الشكر لنظيره المصري على التعاون المثمر، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة ودعم العراق للشركة وتطويرها بما يساهم في استمرارية نجاحها في هذا المجال الحيوي الهام الذي يخدم المواطن العربي.

فيما استعرضت الجمعية نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية والتي اخذت منحنى إيجابي تصاعدي، بسبب التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة والإجراءات والآليات التي اتخذتها الشركة للتخفيف من الاثار السلبية لجائحة كورونا.

وأوضحت الشركة أن الإجراءات تمثلت في تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية وزيادة الأوزان المسموح بها على البواخر وتحسين وتطوير خدمات نقل طرود الأسماك وتأجير القارب بابل كما تم استعراض خطط الشركة المستقبلية خلال عام 2022.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي، عقد كامل الوزير، وزير النقل، لقاء ثنائيا مع نظيره الأردني، المهندس وجيه عزايزة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل وخاصة في مجالي النقل البري والبحري، ومناقشة الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات بين الجانبين لزيادة حركة التجارة بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية وتوفير سبل انتقالها بين الجانبين.

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