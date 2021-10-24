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محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:21 ص
جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد جولاته الميدانية الأسبوعية، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، ولتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء محمد عزت رئيس مركز العدوه، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

تابع المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ بقرى مركز العدوة شمال المحافظة، حيث شملت الجولة المرور علي (محطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا، أعمال الصرف الصحي بقرية المسيد، تفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة تعليم أساسي المسيد، الوحدة الصحية بعطف حيدر للتأمين الطبي الشامل، كما تم معاينة موقع خدمات المجمع الزراعي، ومتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية عطف حيدر، مركز شباب قرية عطف حيدر، وتفقد إنشاء مركز شباب بني وركان، إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الابتدائية، تأهيل الوحدة الصحية بني وركان.

قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

التقي محافظ المنيا، بأهالي القري التي تم المرور بها، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات، مؤكدا علي تنفيذ المشروعات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.

وعلي هامش الجولة، وجه "القاضي" وكيل وزارة الزراعة، بتسليم كارت الفلاح وتوافر الأسمدة والكيماويات الزراعية، كما وجه رئيس المدينة برفع الاشغالات بشوارع المركز، ومتابعة الحالة العامة بشوارع المركز.
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)
محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (صور)

الكلمات المفتاحية

مركز العدوة محافظ المنيا حياة كريمة

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