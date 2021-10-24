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707 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 78.8% ، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.8%، والعرب على 9.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 707.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 229.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
   
ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.3 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

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