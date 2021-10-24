Advertisements

وزير الري: "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح محط اهتمام العالم

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:22 ص
وزير الري
وزير الري
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه سيتم تبادل الرؤى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه حول التحديات التي تواجه ملف المياه، والمشاركة في مناقشات علمية لإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال كلمته بانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، إلى أن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذي القرار حول العالم، منوها بأن يشارك في أسبوع القاهرة للمياه هذا العام 1800 مشارك ما بين فعلي وافتراضي.

وأضاف أن العالم أدرك أن المياه هى الحياة وعماد التنمية المستدامة، ولكن هناك عدد من التحديات التي تواجهنا ومنها التغيرات المناخية، وارتفاع معدلات الزيادة السكانية. مشددا على ضرورة وجود استعدادات مختلفة لمواجهة هذه التحديات.

الكلمات المفتاحية

وزير الري توك شو الفجر أسبوع القاهرة للمياه

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في تشكيل الكلاسيكو

منذ ساعتين

وسط مفاجآت.. كلوب يستقر على تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج

منذ 33 دقيقة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

زيدان يوضح موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الري" تكشف تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه (فيديو)

تعرف على تفاصيل النسخة الثالثة لأسبوع القاهرة للمياه

بعد انطلاقه.. ماذا تعرف على أسبوع القاهرة للمياه؟

وزير الري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر

وزير الري يحذر: العالم سيواجه موجات جفاف شديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:35 ص

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

10:32 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

12:38 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements