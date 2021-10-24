وزير الري: "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح محط اهتمام العالم



وأشار "عبدالعاطي"، خلال كلمته بانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، إلى أن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذي القرار حول العالم، منوها بأن يشارك في أسبوع القاهرة للمياه هذا العام 1800 مشارك ما بين فعلي وافتراضي.



وأضاف أن العالم أدرك أن المياه هى الحياة وعماد التنمية المستدامة، ولكن هناك عدد من التحديات التي تواجهنا ومنها التغيرات المناخية، وارتفاع معدلات الزيادة السكانية. مشددا على ضرورة وجود استعدادات مختلفة لمواجهة هذه التحديات.



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه سيتم تبادل الرؤى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه حول التحديات التي تواجه ملف المياه، والمشاركة في مناقشات علمية لإيجاد حلول قابلة للتطبيق.