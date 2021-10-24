وزير الأوقاف يكرم 5300 إمام و184 إداريًا

وأضافت في بيان اليوم، أنه بلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير (865) إمامًا في حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه (13) واعظة وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير (15) واعظة.





وتابعت أنه بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (26) إداريًّا وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (105) إداريين وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (53) إداريًّا وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين (40) إداريًّا.





وقرر وزير الأوقاف تكريم أوائل منحة الماجستير لهذا العام بمنح كل واحد منهم ألف جنيه وشهادة تقدير تشجيعًا لهم.