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وزير الأوقاف يكرم 5300 إمام و184 إداريًا
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:22 ص
محمود الجلاد
قالت وزارة الأوقاف إنه، بلغ إجمالي الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (674) إمامًا كما بلغ إجمالي الحاصلين على الماجستير من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (1644) إمامًا وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (2163) إمامًا.
وأضافت في بيان اليوم، أنه بلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير (865) إمامًا في حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه (13) واعظة وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير (15) واعظة.
وتابعت أنه بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (26) إداريًّا وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (105) إداريين وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي (53) إداريًّا وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين (40) إداريًّا.
وقرر وزير الأوقاف تكريم أوائل منحة الماجستير لهذا العام بمنح كل واحد منهم ألف جنيه وشهادة تقدير تشجيعًا لهم.