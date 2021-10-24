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محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:27 ص
الجولة
الجولة
محمد ضوه
تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رفع كفاءة كوبري المظلات (الرابط بين حي غرب شبرا الخيمة ومحافظة القاهرة)، من بداية حدود المحافظة، حيث تفقد أعمال دهان البلدورات وأعمال الرصف، وإعادة تركيب البلدورات بمنتصف الكوبري.

ووجه المحافظ بإزالة اليفط الإعلانية غير المرخصة، بالإضافة إلى عمل صيانة لسور الكوبري ودهانه.

كما تابع "الهجان"، أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي، مشددًا على إزالة الأتربة بجانب الأرصفة مع تقليم الأشجار، كما تابع أيضًا إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لرفع مخلفات هدم المباني.

واستكمل محافظ القليوبية، الجولة، بمتابعة منظومة النظافة بشوارع (15 مايو - وشارع بهتيم وكوبري ٤.٥ وشارع مسطرد على ترعة الإسماعيلية) بحي شرق شبرا الخيمة، موجهًا بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع، وشدد المحافظ خلال الجولة، على إزالة البلدورات المتهالكة واستبدالها ببلدورات جديدة، كما أكد على رفع الأتربة من جانبي الطريق بمحور العصار من نزلة الطريق الدائري حتى حدود القاهرة مع المتابعة اليومية.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحرير محاضر للمواطنين المخالفين الذين يلقون القمامة بالشوارع، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، موجهًا بضرورة وضع صناديق القمامة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.
محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع رفع كفاءة كوبري المظلات وقصر محمد علي بشبرا الخيمة

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