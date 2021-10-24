البورصة تستقبل أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد جلستين متتاليتين من الهبوط الحاد خلال الأسبوع الماضي .

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4388 نقطة.