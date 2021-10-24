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البورصة تستقبل أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:22 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد جلستين متتاليتين من الهبوط الحاد خلال الأسبوع الماضي .
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4388 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3409 نقطة.

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