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6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:28 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
مارينا بشارة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة، نشرت بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 2439 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بجوار نزل الشباب بمدينة مطروح-محافظة مطروح، بالمجان، المقام عليها قسم شرطة مطروح.


-قرار رقم 2440 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الخدمات العامة، مدينة شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة مقر لقطاع مصلحة الأمن العام عليها.


- قرار رقم 2441 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية أبو زعبل- مركز ومدينة الخانكة- محافظة القليوبية، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.


- قرار رقم 2442 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة خلف المحكمة الجديدة- مركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية، بالمجان، لإقامة مبنى لخدمة المستثمرين والجمهور عليها.


- قرار رقم 2443 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية نجع السطح- زمام باجا- مركز سوهاج-لا محافظة سوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية حكومية عليها.

- قرار رقم 2444 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة ناحية ترعة الخشاب الملغاة، بناحية الفهميين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز، مركز الصف – محافظة الجيزة، لإقامة إدارة تموين ومكتب تموين عليها.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الحكومة

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