6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء





وجاءت القرارات كالتالي:



- قرار رقم 2439 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بجوار نزل الشباب بمدينة مطروح-محافظة مطروح، بالمجان، المقام عليها قسم شرطة مطروح.





-قرار رقم 2440 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الخدمات العامة، مدينة شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة مقر لقطاع مصلحة الأمن العام عليها.





- قرار رقم 2441 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية أبو زعبل- مركز ومدينة الخانكة- محافظة القليوبية، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.





- قرار رقم 2442 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة خلف المحكمة الجديدة- مركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية، بالمجان، لإقامة مبنى لخدمة المستثمرين والجمهور عليها.





- قرار رقم 2443 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية نجع السطح- زمام باجا- مركز سوهاج-لا محافظة سوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية حكومية عليها.



- قرار رقم 2444 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة ناحية ترعة الخشاب الملغاة، بناحية الفهميين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز، مركز الصف – محافظة الجيزة، لإقامة إدارة تموين ومكتب تموين عليها.



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة، نشرت بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد.