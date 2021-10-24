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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

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