شركتان بالبورصة تشتريان أسهم خزينة خلال جلسة الأربعاء الماضي

أعلنت كلاً من شركتي مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ، ومستشفي كليوبترا عن شراء أسهم خزينة خلال جلسة الأربعاء الماضي وذلك للحد من الخسائر التي لحقت بالأسهم علي مدار جلستين .





وإشترت مجموعة عامر جروب 10 ملايين أسهم خزينة ، فيما قامت مستشفي كليوبترا بشراء 25 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الأربعاء الماضي.











وحققت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، صافي ربح بلغ 176.023 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 27.608 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغت أرباح مساهمي الشركة القابضة خلال الستة أشهر نحو 84.32 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح النصفية نحو 91.59 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 25.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.



