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القبض على 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بشبرا الخيمة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:37 ص
متهم
متهم
محمد ضوه
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، وتبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام، على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، والمعاينة والفحص تبين أن المنزل عبارة عن حوائط دون سقف على مساحة 110 أمتار، وغير مأهول بالسكان، وتمكنت القوات من ضبط "أبو سريع.م.ح"، 65 عامًا، بالمعاش، مالك المنزل، و"علاء.أ.ع"، 28 عامًا، سائق، مقيم بهتيم، و"عصام.أ.أ"، 45 عامًا، سباك، مقيم بهتيم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر "مولد كهرباء وموتور لرفع المياه وخراطيم وكوريك وأحبال وجردل بلاستيك".

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