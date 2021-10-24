ملك قورة: سعيدة بمشاركتي في حكاية "فوتوشوب" والناس في الشارع صدقت القصة"

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حكاية "فوتوشوب" هي الحكاية السابعة من مسلسل "زي القمر"، وهي بطولة ملك قورة، ومحمد مهران، وكوكبة مميزة من النجوم، وهي من إخراج شادي أبو شادي.







أعربت الفنانة ملك قورة، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على مشاركتها في حكاية "فوتوشوب" ، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن حكايات مسلسل "زي القمر".وقالت ملك قورة في تصريحات صحفية لها أنها تشعر بسعادة بالغة لمشاركتها في تلك الحكاية، مُشيرة إلى أنه كان هناك حالة من الإنسجام والتوافق بينها وبين محمد مهران الذي شاركها بطولة القصة.وأوضحت ملك قورة أن اقتناع الجمهور بتلك القصة جعلها في غاية من السعادة، مُضيفة:"أنا بفرح أوي لما الناس بتقولي أنتي ليه سبتي خالد -محمد مهران"